No blir det aktivitetspark ved Ørstahallen

Planane om ein aktivitetspark på oppsida av Ørstahallen vart lansert for vel to år sidan. I anlegget er det planlagt mellom anna skateområde og eit styrketreningsanlegg. Det var eit håp om å kome i gang med bygginga i vår, men finansieringa var ikkje på plass. Kommunestyret gjekk torsdag inn for å løyve 1,5 million kroner til prosjektet frå koronamidlane som skal stimulere til aktivitet i bygg- og anleggssektoren.