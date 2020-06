Tilrår symjehall til 170 millionar kroner

Nyheiter

– Eit symjeanlegg i Volda sentrum bør legge til rette for ei breiast mogleg brukargruppe, men slik at driftskostnadene i minst mogleg grad går utover andre kommunale tenester, skriv kommunedirektør Rune Sjurgard i tilrådinga til nytt symjeanlegg i Volda.

Formannskapet i Volda skal handsame val av utbyggingsalternativ i møtet sitt 9. juni. Kommunestyret skal seinare handsame saka. Administrasjonen i Volda kommune går inn for alternativ 2b. Byggekostnadane er estimert til 168,8 millionar kroner. Bruttoarealet til symjeanlegget vil vere på 2685 kvm. Bebygd areal vert 1645 kvm og arealet med vassflat er på 506 kvm

– Administrasjonen har vurdert anslag på årlege kostnader knytt til kapitalutgifter og driftsutgifter for dei ulike alternativ. Ein gjer merksam på at kostnadane kan variere mykje alt etter korleis anlegget vert brukt. Auka tilgang for publikum kan auke inntektene men vil på same tid redusere mva. kompensasjon.

Utrekningane viser at det er lite skilnad i investeringskostnadane for kommunen om skulen brukar hundre prosent av anlegget og 30,6 prosent av anlegget.

– Finansiering vert å ta stilling til i samband med prosessen for budsjett og økonomiplan for perioden 2021–2024. Vidare framdrift for prosjektet vil avhenge av fullfinansiering.