Nyheiter

Skallebank er forresten eit mykje meir presist omgrep for mange slags hovudverk.

I dag tek eg med den mest vanlege av spettene våre, flaggspetta. Med sine klare svart og kvite og raude fargar er ho lett å kjenne att, men eg trur nok dei aller fleste har høyrt henne, utan kanskje å vite at det er flaggspetta som «syng». For song er det ikkje. Men der svarttrasten og raudstrupen og meisene syng så det nesten ljomar i skogen, finn flaggspetta ein passe tørr stubbe eller ei tørr trestamme som ho nyttar til tromme. Og trommestikka er det lange, kvasse nebbet som ho dundrar laus med. Og så kjem ei serie med skarpe trommelydar som skal vere signal til ein kanskje ventande make at her har eg funne ein plass for oss to. Dermed har eg også sagt at det er hannen som syng og lokkar på ledige hoer.

Til liks med andre spetter, rugar flaggspetta i hole tre, ofte hol som ho sjølv hakkar ut, men ho kan også ta i bruk holer som andre fuglar eller naturen har skapt. Og det er berre så flisene fyk når ho er i sving.

Det kvasse sylforma nebbet brukar flaggspetta også når ho leitar etter mat, gjerne på gamle, rotande trestammer eller stubbar. Og ho veit vel at bak borken eller inne i treet kan det krype feite og velsmakande larvar. Når holet er kakka litt ut, sender spetta inn ei lang, spiss tunge med mothakar på. Og er ho heldig, kjem tunga i kontakt med ein larve som kontant vert dregen ut etter mothaketunga. Korleis spetta får plass til den lange tunga inne i skallen, har eg lurt på ofte. Kanskje ho er rulla opp, på ein måte.

Flaggspetta likar skikkelege skarpe trommelydar, og blekkplatene på toppen av kraftstolpar er ypparlege trommer. Kvifor somme spetter går laus på tårnet på Sæbø kyrkje, veit eg ikkje, men det er kjent at somme spetter kan gjere mykje ugagn på hus.

Flaggspetta elskar altså feite, gode larvar, men kan vere ein sluing og gjere vald mot andre holerugarar. Meiser og andre som set pris på eit fuglekasse, kan nok oppleve at ei svolten flaggspett hakkar holer i kassa så stort at ho kjem inn og kan ta fugleungane som ligg i reiret der.

Hos oss kan vi ofte både høyre og sjå nokre andre spetter, særleg grønspetta. Lyden hennar er kraftig. Dette er ein langt større fugl enn flaggspetta og har ein hobby som ho koplar til matauk, nemleg å hakke seg inn i maurtuer for å sikre seg maurlarvar nede i «fødestovene», langt nede i tua. Så viss du oppdagar runde hol nedst i ei maurtue, er det nok grønspetta som har vore på røvartokt der.