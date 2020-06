250 søknader om krisehjelp frå kulturlivet

Nyheiter

Som den einaste fylkeskommunen i landet, lanserte Møre og Romsdal ein tiltakspakke for kultur, idrett og frivillig sektor, på totalt 22 mill. kr, for å dempe effekten av koronaepidemien. Mesteparten vil gå til digital formidling av kunst og kultur og til kompensasjon for tapte inntekter.

12 mill. kroner går til digital formidling av kunst og kultur, og 10 millionar til ulike kulturtiltak og kompensasjon for inntektstap.

Hittil er det kome inn 251 søknadar på total 52,34 mill. kr, opplyser fylket i pressemelding onsdag.

– Dette viser at behovet for støtte er enormt, og vi håpar at tilskota bidrar til å halde aktiviteten i gang og til å hjelpe kulturlivet, på både kort og lang sikt. Mange av tildelingane våre går til aktørar som ikkje kvalifiserer til nasjonale støtteordningar, og er derfor ekstra viktig, seier Hilde Hernes Hovland, kontorsjef i kulturavdelinga.