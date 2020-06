Nyheiter

I dag kan stadar med skjenkeløyve selje alkohol fram til 02.00 fredag og laurdag. For søndag til torsdag er det lov å servere fram til 01.00. For uteareal er skjenketida fram til 24.00 fredag og laurdag. Alkoholpolitisk handlingsplan for 2020-2024 skal no handsamast.

Levekårsutvalet vil ha vurdert skjenketid ute i Ørsta sentrum fredag og laurdag til klokka 01.00. Ei utviding av skjenketida på ein time samanlikna med reglane i dag.