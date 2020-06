Nyheiter

Ørsta kommune melder 2. juni at det vart teke 33 koronaprøver i førre veke.

- Alle prøvene var negative, melder dei.

Totalt er 402 personar testa for korona i Ørsta sidan mars. Seks personar har fått påvist smitte, men det er over to månader sidan sist positive prøve.