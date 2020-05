– Vi blir aldri heilt ferdige. Og det skal vi heller ikkje bli

Nyheiter

Sunnmørsposten: – Vi bygde huset i 1985, og planta først berre to morelltre, ein hekk mot vinden – og laga til plen som ungane sparka fotball på. Det var først etter nyttårsorkanen i 1992 at eg kom til at eg måtte finne meg eit prosjekt, for Oddvin kom til å bli oppteken i fleire månader med å sage orkantømmer.