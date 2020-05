Får ikkje støtte til gjestebrygge

Nyheiter

Kommunen har søkt støtte frå dei regionale utviklingsmidlane til fylket.

- Kommunen har mange gode argument for å etablere gjestebrygge, og Tettstadprogrammet er ikkje ueinig i vurderingane. Dette kan bli eit av fleire tiltak for å styrke sentrum som eit målpunkt og bidra til meir bruk av sentrum. Likevel vurderer vi ikkje ferdigelement, slik som omsøkt gjestebrygge, for å vere tiltak som er innanfor tilskotsområdet til Tettstadprogrammet. Vilkår for støtte frå Tettstadprogrammet er at tiltak må både i prosess og i fysisk gjennomføring ha ein kvalitet som skil det frå ordinært kommunalt arbeid. Det inneber bruk av kompetanse i planlegging og prosjektering, involvering av aktørar i prosessarbeidet, kvalitet i arkitektoniske løysingar og materialval, og tilrettelegging for auka bruk av «byrommet» uavhengig av årstid og aldersgruppe. Våre midlar skal gå til heving av den estetiske kvaliteten og bruken av by- og gaterom. Hamneområdet kan godt reknast som byrom, men vi vurderer det slik at det er andre funksjonar og kvalitetar i eit hamneområde våre midlar kan nyttast til, enn til kjøp av gjestebrygge, skriv regional- og næringssjef Bergljot Landstad i svaret.

Kommunen har søkt fylkeskommunen om 50 prosent finansiering, og Landstad opplyser at dei ikkje har høve til å gi dette, då det er snakk om eit fysisk tiltak. Her gir dei maksimalt 1/3 av totaltsummen. Kommunen må stå for 1/3 og det er då også venta at næringsliv står for 1/3.