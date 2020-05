– Dette har vi drøymt om i mange år

Nyheiter

– Ingenting er kjekkare enn å drage fram planar frå arkivet og få dei på teiknebordet på nytt. Behovet for større romkapasitet på Hotel Union Øye er ekstremt til stades. Det ser vi no etter at vi opna att etter å ha vore stengt grunna korona. Vi er allereie fullbooka i heile juli, fortel hotelldirektør Mariann Øye.