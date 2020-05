Vår og ventetid

Nyheiter

Mor gav meg pengar og instruksjonar for kva eg skulle seie når bussen kom. Og så skulle mormor stå og vente på meg når eg kom fram. Så eg gjekk ned til busstoppet og sette meg på benken i busskuret og venta på bussen.

Men bussen kom ikkje. Så eg venta og venta. Etter ein og ein halv time gjekk eg heim igjen og sa: «Det kom ingen buss, mor!» Det viste seg at vi hadde sett på feil bussrute, og det skulle visst ikkje gå nokon buss den dagen. Etterpå skjøna eg at det ikkje var vanleg å vente så lenge på ein buss, men eg hadde tydelegvis godt tolmod den gongen.

I dag er ventetid eit truga tidsomgrep. Viss du sit og ventar på bussen utan mobil og berre ser ut i lufta, synest mange det ser rart ut! Vi er vande med å fylle alle mellomrom med underhaldning for å unngå ventetid.

I forteljinga om venene til Jesus, ser vi at dei og må vente. Etter det fantastiske som skjer i påska, får læresveinane høyre at dei ikkje skal prøve å gjere noko sjølv, men dei skal vente på kraft frå det høge.

Det må ha vore rart å sitte inne med verdas største hemmelegheit, og så få beskjed om å vente med å fortelje! Tida mellom påske og pinse er ventetid, men dei veit at dei ventar på noko godt. Det skal kome noko nytt som skal gi dei glede og kraft til å fortelje om Jesus, nemleg Den Heilage Ande!

Kanskje har du opplevd å bli fylt av ei slik glede og kraft ein gong: At brikkene berre fall på plass, at du kjente det på heile kroppen at bodskapen om Jesus er sann. Eg har opplevd det! Men eg har og opplevd tomheita. Å sende ut ei bøn som berre forsvinn ut i verdsrommet utan å vende tilbake. Det er litt som å vente på ein buss som aldri kjem.

Pinsa er høgtida då læresveinane får ein energidose som dei aldri skal gløyme. Kraftige opplevingar og manifestasjonar av Guds Ande som kjem til å bere dei gjennom resten av livet.

I vår tid, og i våre dagar med mykje venting, treng vi og å kjenne litt av dette. Lat oss be om at Gud sender oss litt glede, energi og kraft. La oss ha tolmod til å vente på svar. Og la oss ha mot til å kaste oss ut i mysteriet når vi merkar at vi blir berørt!

Bøn: Gud, vi ventar og lengtar etter å bli berørt! Kom du med kraft frå det høge til oss! Amen.