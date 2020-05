To legar og tretten frå helsetenesta i karantene

Nyheiter

Måndag ettermiddag kom prøvesvara som avdekka eit nytt smittetilfelle av Covid-19-viruset i Volda. Den smitta har vore innlagd ved Volda sjukehus to gonger. Sjukehuset har stadfesta at tjue tilsette no er sett i heimekarantene.

Var i kontakt med koronasmitta pasient: Tjue sjukehustilsette i karantene

Volda kommune opplyste på ein pressekonferanse tysdag at tretten tilsette i helsetenesta er sett i heimekarantene. To legar frå Ørsta, som tilknytt den felles legevakttenesta, er og i heimekarantene.

Kommunen opplyste at på noverande tidspunkt så veit dei ikkje kvar smitten kjem frå. Volda kommune arbeider med smittesporing.