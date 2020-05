15 i heimehjelpa og helsetenesta i Volda og Ørsta i karantene.

Nyheiter

– Ein kjempekjedeleg situasjon, seier kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol i Volda, etter at det er påvist koronasmitte hos ein person i Volda.

Den smitta har vore innlagd på sjukehuset, og han har hatt kontakt med både heimetenesta i Volda og helsetenesta i Volda den siste tida.

– I Volda er 13 tilsette i heimetenesta og ved legesenteret sett i karantene. To legar frå Ørsta som er tilknytt den felles legevakttenesta er og i karantene, opplyste ordførar Sølvi Dimmen i Volda på ein pressekonferanse tysdag.

Ved Volda sjukehus er 20 i karantene, og Helse Møre og Romsdal har sendt ut eige pressemelding om saka.

Var i kontakt med koronasmitta pasient: Tjue sjukehustilsette i karantene

Dette er eit stort tilbakesteg for smittesituasjonen i Volda, der det ikkje har vore positive prøver sidan slutten av mars. Kommuneoverlegen seier det kom overraskande på dei at denne personen var koronasmitta.

– Det var utypiske symptom, og vi var overraska over dette tilfellet. Men dette er ei påminning om at dette ikkje er over, og at vi må vere nøye med å halde oss til smittevernråda, seier Inger Lise Kaldhol.

Ho jobbar no med å spore smitten.

-Vi veit ikkje kvar smitten kom frå, og det er ubehageleg, seier Kaldhol.

Men ho har god tru på at ikkje smitten har spreidd seg.

– Ingen av dei som er i karantene har blitt sjuke, men det er klart: vi kan få tilfelle av smitte, Vi meiner vi har kontroll på kven dei som har vore i karantene har vore i kontakt med. Vi er heller ikkje så redde for at den smitta personen har smitta andre, men vi leitar etter vegen som smitten kom inn til denne personen.

– Fleire bør teste seg

Alle må vere i karantene i 10 dagar etter siste kontakt med den smitta.

– Det betyr at karantene ikkje vil vare i mange dagane til for fleire av dei som er i karantene, seier kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol.

– Kan det kome på tale at familiane til dei som er i karantene også må i karantene?

– Det er berre dei som har vore i kontakt med den smitta som vert sett i karantene. Men situasjonen vert annleis dersom nokon testar positivt. Då kan det bli utvida til familiemedlemmer.

– Bør fleire teste seg i Volda?

– Eg er freista til å svare ja. Vi har god kapasitet, og alle som føler seg sjuke med feber bør ta kontakt med lege og få ei vurdering.

– Blir det nye restriksjonar i Volda?

– Nei.

– Det er også oppdaga smitte i Vanylven nyleg. Har det samanheng med denne smitten i Volda?

– Ikkje som vi veit om no.