– Her må vi lære

I slutten av mars vart det avdekt fuktskade i ein klasseromsfløy ved Ørsta ungdomsskule. Kommunestyret har gått inn for å bruke 1,8 millionar kroner for å rette skaden. I formannskapet sa kommunedirektør Wenche Solheim at Ørsta kommune vart åtvara i 2007 om at arbeidet som då vart utført ved skulen var billeg, men dårleg. Fuktskaden har skjedd i den klasseromsfløya som det vart utført arbeid på i 2007.

– Skade er normalt sett forsikringssak. I denne saka er det og noko meir om dette er ei forsikringssak eller ikkje og det er korleis vi bygger i Ørsta kommune for å unngå skade. Vi bør lære av dette for ettertida. Dette er midlar som vi ikkje har budsjettert med. Vi må sikre oss at vi har gode forsikringar og gode bygg som fungerer inn i framtida, sa Hans Olav Myklebust (Frp)

– Dette bygget er tretten år og gåent. Situasjonen er dramatisk. Dette må vi lære av og vi kan ikkje bygge slik at bygg vert uleveleg på tretten år. Truleg er det ein feil konstruksjon har ført til skaden og det som truleg gjer at forsikringsselskapet ikkje dekker skaden. Vi må lære av tidlegare tabbar og vi må ha dei romma til elevane, sa Johan Bertel Vartdal (Frp).

Må stengje klasserom på Ørsta ungdomsskule Fleire klasserom ved Ørsta ungdomsskule må stengjast. Årsaka er fuktskadar etter lekkasjar.