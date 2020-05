Nyheiter

Hjørundfjord camping har eksistert i 59 år og drivar Torbjørn Slettedal veit kva som må til for å få hjula til å gå rundt. Aldri har han opplevd ein liknande situasjon som koronapandemien har ført til.

– Skiturisme gjer at sesongen vår startar tidlegare enn før og den varer også lenger. Vi hadde mykje bestillingar til High Camp-helga, og til helgene som kom etter var der mykje bestillingar på hyttene våre. Dette vart sjølvsagt kansellert då restriksjonane vart sett i verk og arrangement vart avlyst, seier Slettedal som nyttar den rolege tida på campingplassen til å drive vedlikehaldsarbeid.

For Hjørundfjord Camping låg det an til bli eit godt år, men situasjonen no er ganske annleis. I tabloidavisene kunne lesarane sjå overskrifta «campingsesongen er redda» tidlegare denne veka. Sjølv om campingplassane har opna opp att så er det framleis usikkert korleis sesongen vil arte seg.

– Det er veldig vanskeleg å vite. Vi håpar og trur på ein del norske turistar, men vanlegvis har vi mange tyske og nederlandske gjestar. Frå dei utanlandske gjestene har vi fått mange avbestillingar, og så er det nokre som sit på gjerdet og ventar. For oss er dette stamgjester. Vi er i kontakt med dei Dei er spente på om grensene vil opne opp att og når det skjer.

Stamgjestene bur gjerne på campingplassen i tre og fire veker. Difor utgjer dei også ein stor del av inntektsgrunnlaget for Hjørundfjord camping.

– I hyttene er det rundt seksti prosent bestillingar frå nederlendarar og tyskarar. Desse bestillingane er no vekke.

Slettedal trur ikkje at dei får besøk av utanlandske turistar denne sesongen.

– Eg fryktar at det blir slik for å seie det sånn.

Ein annleis sesong

Årets campingsesong vil uansett bli annleis for Hjørundfjord camping og andre campingplassar. Slettedal poengterer at det forskjell på norske og utanlandske gjestar.

– Vi har fått litt bestillingar frå norske turistar, og vonleg vil det kome inn ein del fleire bestillingar. Dei norske gjestene bestiller gjerne for 2–3 døgn, og om vêret blir dårleg så kjem dei ikkje. Dei utanlandske gjestene bryr seg ikkje så mykje om vêret og blir buande i to, tre og fire veker. Med stor utskifting av gjester blir og meir arbeid for oss.

Fylkestinget har gjort vedtak om å bruke ti millionar kroner på reiseliv grunna koronasituasjonen. Sju av desse millionane skal nyttast til å marknadsføre Møre og Romsdal som destinasjon, og tre millionar går til ei tilskotsordning for reiselivet. Slettedal håpar at arbeidet som Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (DÅS) gjer kan få fleire turistar til Hjørundfjorden og Sæbø.

– Vi er medlem av DÅS. Dei arbeider aktivt med å få turistar til vårt område. Så forferdeleg mykje meir kjem vi nok ikkje til å gjere for å marknadsføre oss sjølve. Å skulle annonsere i større medium har vi ikkje kapasitet til, og annonsering er ein vanskeleg balansegang.

Får ikkje støtte

Verksemder som har økonomiske tap knytt til koronapandemien kan søke om kontantstøtte. Hjørundfjord camping er ei av mange bedrifter som fell utanfor denne ordninga.

– Slik situasjonen er no kjem det til å svi økonomisk i år. Vi kjem heller ikkje inn under kontantstøtteordninga og vi får ta det som kjem vår veg, seier Slettedal som håpar å opne kiosken ved campingplassen til pinse.