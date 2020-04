Spettmeisa: I full fart, med hovudet ned

Nyheiter

Arne Ola Grimstad har skrive fleire epistlar til Møre-Nytt om ulike småfuglar.

Utsjånaden er karakteristisk: Stort hovud med eit langt og spisst nebb, nesten som ein dolk. Kraftig kropp i blått og grått og litt kvitt, og rustraude fjør under vengane og stjerten. Frå nebbrota har ho eit tydeleg svart strek bakover forbi auga.

Spettmeisa er skikkeleg standfugl og kjem jamleg heilt inntil husa våre på matjakt. Og solsikkefrø er favoritten om vinteren, om du då ikkje har nøtter på menyen. Ho kjem fort, nesten som eit lyn, slepper seg ned frå eit tre og stuper i ein boge ned mot fôringsbrettet, der ho lett skremmer bort alle andre fjørkledde som er der. Fort snappar ho to-tre solsikkefrø i nebbet og kursar mot næraste tre, der ho finn ei lagleg sprekke i borken. Der stappar ho inn frøet eller frøa, før ho hakkar laust på dei og før ut kjernen. Har du ei spettmeis nær huset, kan du vere sikker på at ho har eit fast tre som ho brukar som «smie», der ho opnar frøa med kvasse hogg.

Elles kan ho samle mat i store mengder rundt omkring, så ho slepp å konkurrere med andre overvintringar på fôringsbrettet kvar gong ho vil ha ein matbit.

Spettmeisa er holerugar, det vil seie at ho legg reiret sitt i holer eller reirkasser. Ho lagar ikkje akkurat ei dunseng til egga sine. Både dei og ungane som kjem ut, må ta til takke med ein litt urydding dunge av furubork-bitar, så sant eit slikt tre finst i nærleiken. Og vil spettmeisa ta i bruk ei passande hole, til dømes i ein steinmur, men finn opninga litt for stor, murar ho det att med leire eller passande depel, slik at det vert akkurat høveleg.

Det kanskje mest særeigne med spettmeisa er klatreteknikken. Ingen andre fuglar i Noreg kan kunsten å spasere ned ei trestamme med hovudet først. Men det klarer spettmeisa til glans.

Om der ikkje er kattar eller andre lumske farar, kan ein godt utvikle eit fint tillitsforhold til spettmeisa, og då kan ho gjerne bli sa tam at du kan servere henne godbitar frå handa di. Det gir ei heilt flott oppleving.