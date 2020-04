DNT lanserer digitale friluftskurs

Nyheiter

DNT har stengt alle hytter og har ingen arrangement denne påsken på grunn av koronaviruset. No går dei nye vegar digitalt, og arrangerer kurs på nett.

I påska kan du ta DNT-kurs i kart og kompass og mat på primus på nett. Det skriv turistforeininga i ei pressemelding.

DNT sine turleiarar gir også tips i sosiale medium til nærturar over heile landet, i påvente av at vanlege turar kan arrangerast igjen. Kursa er opne for alle, og krev ikkje innlogging.

– No som vi ikkje kan samlast som vi pleier har vi laga to nettkurs du kan ta gratis i påska, kurs i kart og kompass og mat på primus. Dette kan du gjere kor som helst, når som helst og med kven som helst. Lær deg kart og kompass og arrangerer tidenes påskeeggjakt, eller disk opp med treretters på primus i solveggen, seier Tina Skare, som arbeider med kurs og utdanning i DNT.