Ti døgn utan nye med påvist smitte

Volda kommune melder måndag morgon at dei ikkje har fått inn nye positive prøveresultat. Altså er det ingen fleire voldingar med påvist korona-smitte. Det betyr at det har gått ti dagar utan at fleire har fått påvist smitte.

Til no er det testa 224 personar i Volda for koronavirus, og totalt er det framleis seks personar som har fått påvist smitte.

"No er det ekstra viktig at folk ikkje senkar skuldrane og trur at faren er over. Det er framleis heilt avgjerdande at folk følgjer dei nasjonale tiltaka og råda om å halde avstand, vask hendene og vern andre når du hostar eller nys", skriv kommunen på si heimeside.