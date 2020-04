Varslar stengde skular etter påske

Nyheiter

På heimesidene sine, skriv kommunen:

"Det er enno ikkje gitt signal om korleis regjeringa ser på opning av barnehagar og skular etter påske, og kva krav som i så fall skal gjelde frå sentralt hald. Ei avklaring er varsla å kome 8. april, altså midt i påskeveka.

Kriseleiinga i Ørsta kommune avgjorde fredag 03.04.20, etter innspel frå skuleleiinga og organisasjonane i arbeidslivet, at Ørstaskulen første veka etter påske held fram med same opplæringa som no, dvs i hovudsak nettbasert. På skulane vil det framleis verte gitt tilbod for elevar med føresette med arbeid i kritiske samfunnsfunksjonar og for elevar med særlege behov, i vid forstand.

Ørsta kommune ser heller ikkje at det vil vere forsvarleg å opne barnehagane i full skala med den kunnskapen ein har no. Korleis og når ein vil opne opp, vil vere avhengig av nasjonale føringar og fagleg vurdering av kommuneoverlegen. Konklusjonen er difor at ein ikkje kan rekne med normal drift i barnehagane første veka etter påske."

Kva med påska 2020?

-Kommunale barnehagar og skular vil ikkje ha eit tilbod om tilsyn påskedagane. Ei kartlegging syner at få eller ingen har behov for slikt tilbod. Ørsta kommune har elles både beredskap og døgnopne tilbod i påska som elles i helg og høgtider, skriv kommunen på sine heimesider.