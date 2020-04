1051 er utan arbeid i Ørsta og Volda

Nyheiter

Ved utgangen av mars var det 549 utan arbeid i Ørsta og 502 i Volda. Dette er knappe ti prosent av arbeidsstyrken.

– Til liks med resten av landet opplever også Møre og Romsdal ein eksplosiv auke i arbeidsløysa i mars. Grunnen til dette er koronapandemien og tiltaka som er sett i verk for å avgrense smitten. Det er mange bedrifter som har gjennomført permitteringar, skriv Nav Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Sunnmøre er hardare råka enn resten av fylket, og verst er stoda i Sykkylven der 22,4 prosent av arbeidsstyrken er utan arbeid, dei aller fleste knytt til permitteringar i møbelbransjen.

Og det er flest unge som er råka av permitteringane.

– Det er blitt fleste ledige blant arbeidstakarar under 35 år. Dette har nok samanheng med at relativt mange i denne aldersgruppa jobbar i bransjar som er spesielt utsett no. Det kan for eksempel vere innan butikk, servering og uteliv. Vi ventar at mange av desse kan kome tilbake i arbeid når vi ikkje lenger treng så strenge tiltak mot smittespreiing, seier Nav-leiarar i Møre og Romsdal Stein Veland.