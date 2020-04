- Vil tape ein million kroner i Ørsta

Nyheiter

Når restriksjonane grunna koronaviruset vert heva vil truleg snøen vere vekk. Alpinanlegga vil uansett gå glipp av store inntekter i påska. For mange alpinanlegg er situasjonen kritisk økonomisk. Alpinanleggenes Landsforening, som har 209 anlegg som medlemmar, fryktar eit konkursras grunna stenginga. Dei anslår eit direkte inntektstap på om lag 400 millionar kroner for alpinanlegga då pålegget om stenging kom midt i høgsesongen. Til sommaren skal det gjennomførast vedlikehaldsarbeid for 500 millionar kroner i norske anlegg.