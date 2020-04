Nyheiter

Teknisk sektor i Ørsta kommune vart stengt etter at restriksjonane knytt til koronaviruset vart stramma inn. Teknisk sjef Ivar Otto Kristiansen orienterte samfunnsutvalet tysdag om korleis seksjonen har arbeidd dei siste vekene.

– Frå første varslinga om korona vart det stengt av på teknisk sektor. Det vart rullering på skifta og vi serva helsevesenet. Planlagt arbeid med å halde vatn og avløp i drift vart ferdigstilt. Vi er i full beredskapssituasjon, samtidig som vi gjer vedlikehaldsarbeid. Vassforsyning, reinseanlegg, brannmannskap og brøytevakter har vi kontroll på, sa Kristiansen.

Komande veke er det påske. Teknisk sektor skal fredag ha møte med kommuneoverlegen og kriseleiinga i Ørsta kommune.

– Det skal vi gå gjennom planane inn mot påska og det vert truleg eit nytt møte onsdag komande veke. Vi har daglege møter i eininga. Vi er heile tida oppdatert med mannskapslister, kven som er heime, i karantene, kven som er sjuke og kven er tilgjengeleg. Tryggleiken ut mot publikum er sikra.

Andre stadar i Noreg har vassverk hatt problem med å sikre nokre kjemikaliar til reinsing av vatn. Anne Sølvi Vatne (H) stilte spørsmål om det er gjort grep for dette i Ørsta.

– Det er sikra og vi har tilstrekkeleg. Vi har gått gjennom alle kritiske faktorar og sikra oss desinfeksjonsmiddel til reisning av vatn og reservedelar der det er behov for det. Samfunnsfunksjonen som vi har skal halde fram samtidig som vi er i beredskap. Så kjem det an på kor langvarig dette blir. Vi har god kontroll i alle fall dei neste to månadane slik det ser ut, sa Kristiansen.