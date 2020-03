Nyheiter

Som mange andre bedrifter har Geiranger Bakeri i Volda permittert mange tilsette grunna koronasituasjonen. For to veker sidan stengde dei dørene i kafelokala i Spinneriet og starta å tenke på kva tiltak dei kunne gjere for generere inntekter. Dei to siste opningsdagane av kafedrifta hadde Geiranger Bakeri tilbod om heimelevering av bakevarer, men det var ikkje stor oppslutnad om tilbodet.