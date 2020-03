Deler legegruppa i to for å redusere smitte

Nyheiter

Ørsta kommune har kome med ei statusoppdatering om situasjonen ved legesenteret.

- Det er god legekapasitet for rådgiving per telefon, og dei kan hjelpe deg å avgjere om du skal inn til time. Det er viktig at alle som er sjuke ikkje er redde for å ta kontakt. Dette gjeld også dei som er sjuke av andre ting enn eventuell koronasmitte, melder kommunen.

Dei som vil kome i kontakt med legesenteret må ringe eller sende e-post, og ikkje møte opp.

- Dørene til legesenteret er stengde. Ein helsesekretær vil ta i mot deg som kjem etter avtale, og ser til at du kjem til rett plass.

Legegruppa delt i to

Legesenteret har gjort tiltak for å sikre staben sin mot smitte, og har delt legegruppa i to.

- Kvar andre veke kan fastlegen din ta imot pasientar på kontoret, i tillegg til telefon- og videokonsultasjon, alt etter avtale og behov. Den andre veka er fastlegen berre tilgjengeleg for telefon- og videokonsultasjon. Dette er eit tiltak som kjem av at legane er delt i to grupper for å redusere smitte.

Legesenteret har byrja med elektroniske tenester. Dei som har fått avtale om videokonsultasjon vil få tilsendt ein SMS eller ein e-post med ei lenke. Ved å trykke på denne vil legen sjå at du ventar på oppringing på video.

Kommunen minner også om at unntaksreglane i krisesituasjonen gir rett på 14 dagar eigenmelding.

Ikkje naudsynt å avbestille

Dei som har legetime, men ikkje ønskjer å nytte seg av denne, treng ikkje å ringe til legesenteret for å avbestille.

- Om du er frisk og ikkje treng timen likevel, ikkje ring. Du vil ikkje verte belasta med gebyr for manglande oppmøte, opplyser Ørsta kommune.

Pasientar som har avtale om kontrolltime og som fekk tildelt timen før 12. mars, vil verte kontakta av fastlegen på telefon for å vurdere om og når kontrollen skal verte gjennomført. Pasienten vert kontakta seinast den dagen pasienten har time.

Nattlegevakta vil frå no vere stasjonert ved Myrvåg legevakt i tidsrommet kl 22-08. Dette med bakgrunn i den pågående pandemi-situasjonen og eit ønske om å minske smittepresset mot sjukehuset i Volda.

Ørsta og Volda har også felles legevaktsamarbeid på ettermiddag/kveld, i tillegg til helg.

For generelle spørsmål om korona, har Folkehelseinstituttet oppretta ei eiga telefonlinje: 815 55 015.