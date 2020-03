Humanistisk konfirmasjon i oktober

Nyheiter

- 17.mars avlyste vi alle konfirmasjonsseremoniar som skulle vore i vår. No tilbyr vi ny seremonidato til konfirmantane våre, heiter det i ei pressemelding frå Humanetisk forbund.

Generalsekretær Trond Enger fortel i ei pressemelding at det er snakk om 400 konfirmasjonsseremoniar, arrangert i rådhus, kulturhus og samfunnshus landet rundt.

- Humanistisk konfirmasjon er Human-Etisk Forbund sin største aktivitet. I 2020 har 20 prosent av 15-åringane vald å konfirmere seg hos oss. Å syte for at dei og skal få den gode opplevinga som ein felles, høgtideleg seremoni er, har vore den viktigaste oppgåva sidan koronarestriksjonane vart innførd, seier han.

I løpet av denne veka, får dei aller fleste konfirmantar og føresette presenterte ny dato for konfirmasjonen sin. Seremonidatoene vil befinne seg i perioden august til januar.

- Vi vet at konfirmasjonsseremonien betyr mykje for konfirmantane og familiane. Vi vonar at situasjonen tillet oss å gjennomføre desse når vi kjem dit.

- Samarbeidet mellom frivillige, tillitsvalde og tilsette har vore heilt formidabel. Eg er glad og takksam over å sjå den innsatsen organisasjonen legg ned for å ta vare på konfirmantane våre, som vi er så stolte av, avsluttar Trond Enger.

På Søre Sunnmøre vert det seremoni laurdag 10.oktober i Sjøborg, Ulsteinvik. I alt er det 50 konfirmantar som har vald humanistisk konfirmasjon etter at det har vore samlingar og elles oppfølging digitalt og på anna vis som del av førebuinga.

- Å ikkje skulle tilby ein ny seremonidato, var heilt uaktuelt for oss, seier Hallgerd Conradi i Søre Sunnmøre lokallag av Human-Etisk Forbund. Så vonar vi berre at situasjonen er tilnærma normalisert når vi ser framover hausten.

- No har vi stått på, ringt rundt og fått booka om. Vi har fått god hjelp og stor forståing av samarbeidspartnarane våre. Vi vonar verkeleg at konfirmantane og familiane vil sjå på dette som ei god løysing i ein vanskeleg situasjon. Vi gler oss!