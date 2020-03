Bygdepride 2020 avlyst

Nyheiter

- Det er sjølvsagt leitt, men liv og helse kjem fyrst, seier leiar for Bygdepride Ørsta/Volda, Anbjørn Steinholm Frislid i ei pressemelding.

-Det er enno ikkje gitt helsefaglege råd utover påske, men vi i Bygdepride meiner at ein festival i Ørsta/Volda frå 4. til 9. mai vil vere uforsvarleg. Difor er det vedteke i styret å avlyse årets festival. Det vert inga utsetjing, slik at Bygdepride 2021 er neste målet for oss.

-Vi er svært takksame overfor medarrangørar og artistar for at dei i dei siste dagane har meldt forståing for avgjerda vår. Vi alle kjem sterkt tilbake om eitt år, står det i pressemeldinga frå Bygdepride.

Bygdepride sender ei særskild takk til Sparebank 1 Søre Sunnmøre, som står fast ved sponsoravtalen.

-Då greier vi å betale for det som allereie er kjøpt inn, og vi kan starte planlegginga av Bygdepride 2021 med stort pågangsmot, står det i pressemeldinga.