Pasient med korona-symptom innlagt ved Volda sjukehus

Nyheiter

Prøvesvara vil liggje føre torsdag ettermiddag.

- Vi behandlar vedkomande som om denne personen er smitta, men vi veit førebels ikkje om det er tilfelle, seier konstituert kommunikasjonsdirektør Hege Hegle hos Helse Møre og Romsdal.

Innfører besøksrestriksjonar På grunn av smittesituasjonen med koronaviruset innfører Helse Møre og Romsdal restriksjonar på besøk til sjukehusa og institusjonane dei eig og driv.

Administrerende direktør Øyvind Bakke beslutta torsdag morgen å heve beredskapsnivået til gult i Helse Møre og Romsdal.

Gul beredskap blir etablert når det har oppstått ein uavklart situasjon eller det er stor fare for at ein uønska alvorleg hendelse kan inntreffe, heiter det i ei pressemelding frå helseføretaket.

- I noverande situasjon vil sjukehusa potensielt få stor belasting av smitteførande pasientar med isoleringsbehov i ei eining. Det er då fare for at dei ordinære ressursene ikkje strekk til. Derfor hevar vi beredskapsnivået for å vere i betre stand til å planlegge for dette, seier Bakke.

Konkret vil dette få følgjande konsekvensar:

- planlagt aktivitet vil bli vurdert fortløpande, dette gjeld både kirurgisk aktivitet og poliklinisk aktivitet

- kursaktivitetar innan pasient- og pårørandeopplæring kor pasientgruppar samlast fysisk blir utsatt eller avlyst

- det vil bli ytterligare restriksjonar i reise- og møteaktivitet for tilsette

Helseføretaket innførte onsdag restriksjonar når det gjeld besøk på sjukehusa og institusjonane.

- Vi ber pårørande unngå besøk inne på sjukehusa om det ikkje er heilt nødvendig. Vi ber besøkande som har eit særskilt behov om å ta kontakt med avdelinga før dei kjem. Dette gjer vi for å redusere risikoen for smitte inne på sjukehusa, seier fagdirektør Torstein Hole.