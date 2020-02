Kollisjon ved ferjekaia på Festøya

Nyheiter

Politiet melder om ei trafikkulykke ved Festøya, måndag føremiddag.

Ein bil og ein trailer skal ha kollidert.

- Tre personar er involvert. Ukjent skadeomfang. Alle er ute av køyretøya. Trafikale problem på staden, skriv politiet på Twitter.

Ein tipsar opplyser til Møre-Nytt at det skal vere snakk om at ein lastebil pressa ein passasjerbil opp mot autovernet i det dei var i ferd med å køyre av ferja.

Like over klokka 11.00 melder politiet på Twitter at det ikkje er snakk om ei møteulykke, men at ulykka skal ha skjedd like etter avkøyring frå ferja.

- Personbilen har vorte trykt inn i autovernet av traileren. Førar av personbilen vert køyrd til Volda sjukehus for ein sjekk. Politiet gjer uavhøyr og undersøkingar på staden. Det vert oppretta sak.