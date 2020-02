Ny løype for ungdom

Nyheiter

Ørsta Fjellmaraton søkjer Ørsta kommune om 7.500 kroner i økonomisk støtte til arrangementet i 2020. Då vert fjellmaraton halde for 5. gong i Follestaddalen. Nytt av året er at det vert tilbydd ei kortare løype for ungdom, og dei som synest 21 km er litt langt. Dette grepet vert gjort for å få med fleire barn og unge frå tolv år og oppover.

– Ved eit kortare løp ynskjer vi at heile familien, både foreldre og born, kan delta. Og ikkje minst «vanlege» folk som ikkje klarer eller vi gå/springe distansen på 21 km, heiter det frå Ørsta fjellmaraton.

Ørsta fjellmaraton samlar deltakarar frå heile landet.