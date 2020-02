Nyheiter

Yoga, mindfullness, healing, og tankekraft er populære åndelege områder for tida. I tillegg er det engledyrking og kontakt med» dei på andre sida». Alt kjem frå den store sekken New Age, og har ei sterk antikristeleg ånd med seg. Det kryr av folk som skal introdusere deg på dei ymse områda, og på yoga-agnet legg dei ein fin glasur på, som dei kallar «kontroll over sansane». I seinare tid er det blitt eit press på kyrkjer, meinigheiter, skular og barnehagar for å få inn yoga-religionen. Nyst var det Glemmen Kyrkje i Fredrikstad som hadde stor yoga-gudsteneste, der folk i mengder låg på golvet med yoga øvelsar(sjå Fredrikstad Blad). Veien til lykke er sansekontroll blir det ropt av yogalæraren. Jesus Kristus har vore veien til glede og fred for det norske folk i mange hundre år. Kva veg vel du og eg i dag? Det er vel neppe lenge til det blir yogagudstenester i Ørsta og Volda kyrkjene også. Guden Shiva er den viktigaste guden i yogaen. Når du ikkje lenger pustar inn eller ut har du oppnådd fullkomen frelse-nirvana.