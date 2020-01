FN-plan skyv lokale planar ut i tid

Nyheiter

Formannskapet skal ta stilling til om kommunen skal vere med på berekraftplanen på komande møte.

Rådmannen rår til at kommunen seier ja.

– Sjølv om dei direkte kostnadane for kommunane er små vil det bidra til å forskyve arbeid som utarbeiding av eigne planar noko fram i tid. Systematisk arbeid for å nå måla om FN sine berekraftsmål må takast tak i og innarbeidast i kommunen sitt plansystem, årshjul og budsjett, heiter det i tilrådinga.

Rådmannen viser til nasjonale forventningar til kommunal planlegging:

• Berekraftsmåla skal vere det politiske hovudsporet for å ta tak i vår tids største utfordringar.

• Fylkeskommunar og kommunar er nøkkelaktørar for å realisere FNs berekraftsmål i Norge.

• Berekraftsmåla må bli ein del av samfunns- og arealplanlegginga, og dermed fylkeskommunane og kommunane si verksemd.

– Vi ser klare fordelar med å gjere dette arbeidet i fellesskap saman med dei andre kommunane no. Om det er rett å prioritere dette arbeidet no avheng likevel også av at ein politisk er klar for og villige til å sette av ressursar både til innsamling og vidare systematisk arbeid mot å nå disse berekraftsmåla.