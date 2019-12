– Kvifor får rådmannsseksjonen auka budsjettet?

Nyheiter

Dei fleste seksjonar i Ørsta kommune må bu seg på kutt i budsjettet. Men ikkje rådmannsseksjonen. Caroline Rudi (Frp) lurer på kvifor.

– Eg stiller sprøsmålom kvifor seksjon rådmann skal auke med 5,474 millionar kroner i 2020, når same seksjon auka med 4,202 millionar kroner frp 2018 til 2019? Spør Rudi i eit brev til rådmannen.

Ho viser til den økonomiske situasjonen til kommunen.

– Og når smålege kutt ligg føre undrast eg over kvifor det er nødvendig med så mykje auke på denne posten også i 2020, skriv Rudi.

Ho peikar på at om denne auken vert vedteke, er det ein auke på nesten ti millionar kroner over to år.