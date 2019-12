Kommunen kan få barnehage på billegsal

Nyheiter

Bratteberg barnehage, eigd av barnehagekonsernet Læringsverkstedet, har blitt ein joker i saka som gjeld framtidig barnehagestruktur i Volda. Kommuneadministrasjonen foreslår at kommunen tek over både drifta og eigedomen. Samstundes vert Sollia barnehage, som held til i eit gammal og slite bygg, lagt ned, og drifta flytta over til Bratteberg. Innsparinga på driftssida ved å etablere ein «stor-barnehage» på Bratteberg dekkjer kapitalkostnadane som kjøpet utløyser, meiner oppvekstetaten. Altså er kjøpet sjølvfinansierande.