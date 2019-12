Ørsta på fråværstoppen

Nyheiter

Det viser statistikken for tredje kvartal frå Nav.

– Tala for tredje kvartal 2019 syner at det legemelde sjukefråværet i fylket vårt har auka frå 4,4 prosent til 4,6 prosent samanlikna med same kvartal i fjor, seier Stein Veland, direktør for Nav i Møre og Romsdal.

Folk med muskel og skjelettsjukdommar står for 42 prosent av sjukefråværet. Utanom dette er det psykiske lidingar som utgjer den største grunnen til fråvær, viser tala frå Nav.

I Ørsta var det i tredje kvartal eit sjukefråvær på 5,5 prosent. Berre to kommunar, Nesset og Averøy, hadde fleire sjukemelde i denne perioden.

I Volda var det eit sjukefråvær på 5,3 prosent, som også er over fylkessnittet.

Generelt er det på Søre Sunnmøre at sjukefråværet er høgast.

I Landet samle var det i tredje kvartal eit sjukefråvær på 4,3 prosent.

Statistikken gjeld heile næringslivet, både privat og offentleg sektor.

Rune Sæbønes