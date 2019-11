Dialektmøte mellom Gudnason og Rem på Aasen-tunet

Nyheiter

Komande tysdag møter journalist Håvard Rem rapparen Runar Gudnason til samtale om dialekt, lyrikk og identitet. Og det skal skje på Ivar Aasen-tunet.

Journalist og forfattar Håvard Rem frå Dag og Tid har gjennom 2019 reist landet rundt i Ivar Aasens fotspor, og tysdag går altså ferda heilt heim til kjelda til det heile: Ivar Aasen-tunet. Her møter han Runar Gudnason frå Side Brok til samtale om språkleg arv, identitet, inspirasjonskjelder og korleis livet i Danmark leia han «heim» til røtene, til ein spennande rapkarriere og ambassadør for nynorsk og dialekt. Er all rap dialektrap? Korleis blei Side Brok møtt av andre i hiphop-miljøet då dei slo gjennom nasjonalt, og kva betyr Ivar Aasen, nynorsken og røtene i Hovdebygda for Gudnason?

Før samtalen får vi ei innleiing ved forskningsbibliotekar Liv Kreken frå Nasjonalbiblioteket med tittelen "Graset er grønt for æille…". Gjennom alle tider har folk på sida av samfunnet nytta visetekstar for å opponere mot storsamfunn og overmakt. Kreken gir eksempel frå mellomalderen og fram til i dag, på korleis handling og språk i songtekstar er nytta på dette viset. Kreken har sjølv ein bakgrunn som visesongar, tekstforfattar og komponist, og temaet ho tek føre seg denne kvelden er sjølvsagt høgst relevant for Gudnason og Side Brok, som dei siste åra har fått mykje merksemd for bygdeanarkisten Sirkel Sag.

– Ivar Aasen-tunet er ein sjølvsagt stoppestad for prosjektet til Rem og Dag og Tid, og eg er spent på både samtalen og foredraget. Håvard Rem har gjort mange slike samtalar gjennom dette året, og ryktet fortel at det er både opplysande og underhaldande, seier programansvarleg Olav Øyehaug Opsvik. I løpet av opphaldet i Ørsta og Volda skal journalisten gjere fleire intervju og besøke Sivert Aarflot-museet, i tillegg til samtale og omvising i Ivar Aasen-tunet