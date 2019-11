Enklare å bestille time for pass

Nyheiter

Møre og Romsdal politidistrikt lanserte løysinga måndag 18. november.

I politidistriktet kan folk i dag få passtenesta frå åtte ulike lokasjonar:

1. Kristiansund politistasjon

2. Molde politistasjon

3. Sunndal lensmannskontor

4. Surnadal lensmannskontor

5. Sykkylven lensmannskontor

6. Ulstein og Hareid lensmannskontor

7. Volda og Ørsta lensmannskontor

8. Ålesund politistasjon

– No kan du tinge timen du vil ha på nettsidene til Møre og Romsdal på eit av desse kontora. Du møter der det passar deg best, når det passar deg best, heiter det i ei pressemelding frå politiet.

Å møte utan time går ikkje etter 25. november 2019 i Møre og Romsdal politidistrikt.

– I staden vil du som tingar time og som har reisetid vere sikker på å få ordna med pass når du fyrst tek turen, utan å verte sittande i kø over lang tid, heiter det frå politiet.

Den dagen folk har time møter ein opp nokre minutt før oppsett tid, og handsaminga vil som oftast vere ferdig i løpet av kort tid.

Timar til bestilling er lagt ut frå og med 25. november 2019.