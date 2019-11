Vil gi 2,5 millionar til Globalskolen i Volda

Nyheiter

- Måndag legg SV fram sitt alternative statsbudsjett for 2020, men allereie no kan vi kome med ei gladmelding, seier leiar i Volda SV, Ingrid Opedal i ei pressemelding.

Torsdag fekk ho beskjeden frå SV sin medlem i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Mona Fagerås.

- Dei fleste kjenner nok til at regjeringa i sitt framlegg kutta 3 millionar kroner til Globalskolen i Volda og ein annan tilsvarande skule. Dette meiner SV er feil, og foreslår å legge inn att 2,5 millionar kroner til Globalskolen.

- Vi i Volda og Ørsta SV har sjølvsagt jobba inn mot våre folk på Stortinget, og er svært glade for at dei har lytta til oss, seier ho.

- Så får vi håpe at også dei andre partia, inkludert regjeringspartia, ser verdien av at norske born i utlandet kan få nettbasert undervisning i norsk og andre fag, slik at dei lettare glir inn i klassen når dei kjem attende. Og ikkje minst, at dette unike kunnskapsmiljøet, som nyleg vart heidra med ein internasjonal pris for å vere mellom dei mest innovative skulane i Europa, kan halde fram med det viktige arbeidet sitt, seier Opedal.