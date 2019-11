Nyheiter

Møre og Romsdal Lektorlag har kome med ei bekymringsmelding til kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Det var styret lektorlaget som onsdag i Oslo onsdag overrekte ei bekymringsmelding til statsråden i samband med situasjonen i dei vidaregåande skulane til Møre og Romsdal.

- Vi har lenge vore svært bekymra for situasjonen for Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skular, og med dei foreslåtte økonomiske kutta vil den verte endå verre, sa Pål Aarsæther, leiar for Møre og Romsdal lektorlag.

På møtet med Jan Tore Sanner hadde Aarsæther med seg styremedlemmene Siv Bente Ringseth, Lin-Marita Sandvik og Målfrid Tornes.

Bekymringsmeldinga handlar m.a. om manglande ressursar til å drifte skulane forsvarleg og at elevane grunna kutt ikkje får lovpålagde timar med undervisning i dei ulike faga.

- Vikarar vert heller ikkje sett inn ved korttidsfråver. Dei varsla nedskjeringane i skuletilbodet vil gå utover fleire utdanningsprogram som er svært viktige for nærings- og matfylket Møre og Romsdal. Dette er linjer som skal sikre kompetanse og fagarbeidarar for å utvikle næringane og lokalsamfunna våre videre, heiter det i meldinga til Sanner.

- Møre og Romsdal fylkeskommune framstår med manglande evne til politisk dialog. Møre og Romsdal lektorlag har prøvd å få både politikarar og administrasjonen i tale, utan hell. Vi opplever at våre innsigelsar, til dømes vedrørande bortfall i elevane sine lovpålagde undervisningstimar, ikkje blir teke omsyn til.