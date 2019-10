Rotevatn og statsråden møter høgskulestyret fredag

Nyheiter

På førre høgskulestyremøte vart Audhild Gregoriusdotter Rotevatn kasta på gangen då ho ville høyre orienteringa om si eiga. No er ho invitert til styremøtet ved HVO fredag, saman med statsråd Iselin Nybø.

Rotevatn vart med tvang omplassert frå dekanstillinga si på Avdeling for mediefag i august. Årsaka var arbeidsmiljøproblem på avdelinga. I september fekk ho altså ikkje høyre orienteringa om si eiga sak.

Sidan septembermøtet har Rotevatn klaga saka inn for Kunnskapsdepartementet, som har pålagt HVO-styret å handsame klagen. Departementet viser også til Forvaltningslova, som gjev Rotevatn rett til å leggje si klage fram for styret.

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, har overfor Khrono stadfesta at hun skal til Ulsteinvik 25.oktober for å møte styret. Statsråd Iselin Nybø deltek på same styremøtet, men tema for statsråd-besøket er ikkje nemnd i innkallinga til møet, som vert halde i Ulsteinvik.

Dette vert første gong det nye høgskulestyret skal realitetsbehandle Rotevatn-saken.

Høgskuleleiinga nytta seg av arbeidsgjevar sin styringsrett då dei omplasserte Rotevatn 12. august i år. Rotevatn og hennar advokatar har heile tida avvist at det finst rettsleg grunnlag for omplasseringa. Dersom ein ikkje kjem til semje, kan saka hamne i rettssystemet.

STYRE: Audhild Gregoriusdotter Rotevatn får leggje fram si sak for høgskulestyret fredag. Biletet er frå førre styremøte, der Rotevatn vart kasta på gangen. Foto: Skjermdump frå september-møtet.