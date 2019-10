Tiltalt for bedrageri på over 900.000 kroner

Nyheiter

Ei kvinne må svare for seg i tingretten etter at ho er tiltalt for bedrageri av NAV i ein periode på fem år.

Ifølgje tiltalen skal kvinna frå oktober 2010 og fram til mars 2015 ha fått utbetalt bidrag frå NAV som ho ikkje hadde krav på. Dette gjeld overgangstøtte, barnetrygd, ekstra småbarntillegg, kontantstøtte og bidragforskudd. I denne perioden fekk kvinna utbetalt til saman 909.353 kroner. Samtidig som kvinne fekk stønad frå NAV budde ho saman med barnefaren i utlandet.

Saka skal no opp i Søre Sunnmøre tingrett, og den er er planlagt oppstart i janauar.