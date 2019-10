Sidan 1972 er det berre i 1976 og i 2006 at det er registrert lågare fødselstal i fylket

Nyheiter

Talet på fødde i Møre og Romsdal i 2018 var 2.641 om vi ikkje reknar med Rindal kommune, som gjekk over til Trøndelag 1. januar 2019.

Sidan 1972 er det berre i 1976 og i 2006 at det er registrert lågare fødselstal, høvesvis 2.506 og 2.622. Det gjennomsnittlege talet på fødslar i femårs-perioden 2014–2018 er 11,1 prosent lågare enn for femårs-perioden ein generasjon tidlegare (1984–1988).

Frå 2017 til 2018 fall talet på fødde i Møre og Romsdal med 41 eller 1,5 prosent. Reduksjonen på landsbasis var 2,7 prosent.

Dette viser fylkesstatistikken frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

- Fødselstala i Møre og Romsdal er historisk låge. Men ein skal vere klar over at det er ein trend vi ser i enda sterkare grad andre stader i landet, og også internasjonalt. I kombinasjon med fråflytting av unge vaksne gir det ei svært sårbar folketalsutvikling for Møre og Romsdal, står det i statistikken..

I Ørsta har fødselstala stige dei siste åra, frå 101 i 2016, 108 i 2017 og 121 i 2018.

I Volda er tala høvesvis 110, 94 og 118.

Fødselsoverskotet i 2018 i Ørsta var på 24, mot 57 i Volda.

Ytterlegare nedgang i fødselsoverskotet i 2018

Fødselsoverskot er talet på fødde minus talet på døde. Fødselsoverskotet i Møre og Romsdal gikk frå 2016 til 2017 ned med 20 personar til 450 personar. I 2018 fall fødselsoverskotet med ytterlegare 27 personar til 423 personar. Høgast fødselsoverskot hadde Ålesund med 176 personar, Molde med 76 personar og Giske med 66 personar. Størst fødselsunderskot var det i Rauma med 29 personar, Vanylven med 21 personar og Sunndal med 17 personar.

Fødealderen til kvinner auka med 0,1 år i fylket

Gjennomsnittleg fødealder (gjennomsnittsalder for alle kvinner som har født i løpet av eit år) for kvinner auka med 0,1 år i 2018 og enda på 30,6 år. I landet var den 31,1 år. Frå år 2000 har fødealderen for kvinner i fylket auka med 1,4 år mot 1,5 år i landet.