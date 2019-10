Rekordstor påmelding til Utdanningsdagane

Nyheiter

Førehandspåmeldinga til Utdanningsdagane på Høgskulen 30. og 31. oktober er rekordstor. Arrangøren ventar om lag 1300 avgangselevar i vidaregåande skular og folkehøgskular til høgskuleområdet. .

Det er elevar frå Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som vert inviterte.

– Denne veka opnar påmeldinga for kvar elev. Under Utdanningsdagane står høgare utdanning og framtidige karrierevegar i fokus. Vi ønskjer at elevane skal verte betre budde til å ta utdannings- og yrkesval. Målet er å bidra til at fleire ungdomar vel å bli i eigen region, både under utdanning og seinare i arbeidslivet. Dette seier Torill Engeseth, prosjektleiar ved høgskulen.

Elevane får informasjon om studietilbod, får snakke med faglærarar og studentar, og får ein smakebit av undervisninga. NTNU, avdeling Ålesund og Høgskulen i Molde vil også vere til stades og presentere sine studietilbod.

Elevane melder seg på digitalt og kan velje mellom tre fagområde han eller ho ønskjer å høyre meir om. I løpet av ei økt på 45 minutt vil elevane møte både lærarar og studentar frå dei aktuelle områda. I tillegg vil elevane få informasjon om utveksling og internasjonalisering, samt få eit innblikk i livet som student og Volda som studiestad.