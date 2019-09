Nyheiter

Med tenestebåten «Rigmor» skal Skjergardstenesta arbeide med å gjere sjøbaserte friluftslivsområde attraktive og tilgjengelege for folk. «Rigmor» er ein aktiv medhjelpar ved å hente innsamla søppel og hjelpe frivillige i kampen mot marin forsøpling. Dette er eit svært viktig arbeid som er sett i gang. Med mykje lokal industri og på byggeplassar kan det fyke plast og anna rusk med vinden. Men også enkeltpersonar kan hive frå seg saker og ting som tek sjøvegen. Vi ønskjer på ingen måte forsøpling av sjøen. Den beste tida for rydding er no framover til mars-april, då fuglar og dyr bør få ro og fred i hekkesesongen.

I tillegg er tenesta ein viktig samarbeidspartnar for Statens Naturoppsyn, og aktiv medhjelpar med å legge ut flytebrygger, lage stiar og bålplassar, sette opp toalett og gapahukar, slå gras, rydde og stelle offentlege sjøbaserte friluftslivsområde i medlemskommunane. Ørsta kommune er medlem og er i gang med å etablere eit tettare samarbeid.

Skjergardstenesta i Møre og Romsdal er eit spleiselag mellom Staten v/Miljødirektoratet, fylkeskommunen og medlemskommunane. Kommunane sin del av spleiselaget blir dekt gjennom kontingenten dei betaler til Sunnmøre friluftsråd (13 kommunar er med)

Skjergardskipet har namnet «Rigmor» etter gudmor Rigmor Andersen Eide, Ålesund, som var på Stortinget frå 2009-2017. Ho var primus motor for at Staten skulle prioritere tenesta økonomisk.