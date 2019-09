Gler seg til namnefest på torsdag

Nyheiter

Komande torsdag skiftar femten kjøpesenter – frå Svolvær i nord til Mandal i sør – namn frå Amfi til Alti. Dette skal markerast med namnefest, aktivitetar og tilbod – også i Ørsta.

Alti er ein kombinasjon av fleire ord, og kan lesast som «alltid» eller «Alt i».

-Vi samlar oss under eit felles merkenamn for å stå sterkare og ha ein tydelegare profil i marknaden, adm. dir. Lars Ove Løseth i Alti Forvaltning AS. Han seier vidare at namnet spelar på «alt» vi ynskjer å fylle kjøpesentra med av handleopplevingar og tenester.

Han meiner at kjøpesentra i framtida vil innehalde andre varer og tenester enn i dag, og at netthandel og fysisk handel i dag vert stadig meir integrert.

-Det eine utelukkar ikkje det andre. Samspelet mellom det fysiske og det digitale skaper enkle og gode kundeopplevingar, seier Løseth, som også registrerer at kundane vert meir opptekne av lokal handel og ser kor viktig det er for lokalsamfunnet.

Kjøpesentra i Alti Forvaltning AS har 25 millionar menneske innom dørene kvart år, og det er venta at 2019-omsetnaden blir 8,8 milliardar kroner. Som ein kuriositet kan ein også nemne at kjøpesentra totalt har eit areal på 350.000 kvadratmeter.

Bakgrunnen for at fleire av sentra som tidlegere heitte Amfi no går over til ny profil, er at Alti Forvaltning AS har tatt over forvaltning/eigarskap av desse sentra i løpet av 2018/2019.

Alti Forvaltning AS er engasjert i 20 kjøpesenter i Norge. Eigarar er LL Holding AS (80 %) og Sørco AS (20 %). Hovudkontoret er i Surnadal på Nordmøre, og i tillegg har Alti kontor i Arendal, Oslo og Ålesund.