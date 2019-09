Ørsta Bedehus, 50 år

Nyheiter

Det gamle bedehuset ved Odin-hjørnet hadde vorte for lite, og for gamalt, og etterkvart vart tomta og huset vekk-regulert grunna nye krav i området. Dessutan hadde huset no vorte for lite og tomta var i utgangspunktet for lita til å utvide bedehuset. Folketalet i Ørsta hadde auka og aktiviteten auka sterkt. Etter ein del sondering fekk ein kjøpt tomt med Gjertrud Ørstavik. Dette sette fart i arbeidet med å planlegge bygginga. Økonomien var viktig, og det vart nedsett ei aksjonsgruppe for å samle inn pengar til det nye huset.

Den 21. Mai 1964 vart den nye bedehustomta vigsla. Eit stort dugnadsabeid vart sett i gong, og fem år seinare, den 28. september i 1969 vart det nye Ørsta bedehus vigsla.

For Kristenfolket og andre har dette huset vore og er ein viktig stad sidan vigslinga. Spesielt på slutten av førre årtusen var det mykje indremisjonsaktivitet i huset. IUF-koret, Ørsta brødrekor, jentekor, Yngres, kvinneforeiningar, ØB Brass for å nemne nokon av aktivitetane. Elles var bygdefolket flinke til å møte opp på festar i samband med Jula og andre høgtider.

Mellom veteranane i bedehusmiljøet finn vi Åse-Rigmor Ose og Asbjørn Myklebust. Desse to har følgt med frå gamle bedehuset og vore sentrale i arbeidet i det nye. Begge to har sett både opp- og nedturar i aktivitetane opp gjennom åra. No har bedehusmiljøet opplevd fråfall og nedgang i aktivitetane, og Asbjørn er noko pessimistisk om framtida.

– Eg trur at ei verdsleggjering i samfunnet er ei av årsakene til det fråfallet vi opplever både i Ørsta og andre stadar på Sunnmøre. Dessuten er også mange av bedehusa gamle og er dyre å vedlikehalde. Det kan også vere årsaka til at ein del av dei vert nedlagde, seier han.

Asbjørn meiner og at mediesamfunnet held folk heime framfor TV-skjermen i større grad no enn før.

Åse-Rigmor er meir optimistisk.

– No har vi fått eit nytt styre i Ørsta Indremisjon, med til dels unge folk. Det borgar for ei positiv utvikling, seier ho.

For det er spesielt dei unge ein ser mindre til på bedehuset. Både Åse-Rigmor og Asbjørn er samde om at vi treng bedehusa framleis, no og i framtida.

– Bibelen sitt innhald er framleis viktig, og vil alltid vere det! Difor er bedehusa viktige, seier Asbjørn.

Og Åse-Rigmor er samd. Femtiårs-jubilanten Ørsta bedehus skal no feirast skikkeleg, lovar Åse-Rigmor og Asbjørn.

Jubileet skal markerast helga 28. Og 29. september. Den 28. vert det basar med mange fine premier, og den 29. vert sjølve vigslings-tidpunktet markert. Begge to vonar at dette blir ein ny start for femtiåringen Ørsta bedehus.