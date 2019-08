– Ein sprø idé, mange gode hjelparar og mykje dugnad

Nyheiter

Konseptet bak Over stokk og stein er å vere eit litt annleis hinderløp, og som skil seg ut. Det er nokon som initiativtakarane Arve Haugland og Martin Hauge-Nilsen har klart. Med god hjelp frå lokalsamfunnet er dei no inne i femte år og det er klart for eit jubileum. Arrangørane er svært takksame for all hjelp dei får frå grunneigarar, næringslivet og lokalbefolkninga i Follestaddalen i samband med hinderløpet.

– Utan denne hjelpa hadde vi ikkje klart å arrangere eit så stort mosjonsløp, seier Haugland og Hauge-Nilsen.

I fjor var den eldste deltakaren i Over stokk og stein 68 år og den yngste var tre år. Hinderløpet famnar vidt og ein grunntanke er å få folk i aktivitet. Hinderløpet skal vere for alle.

– Nokre tek nok sjølve løpet meir alvorleg og deltek i konkurranseklassen, men dei fleste er med for gøy og vere i fysisk aktivitet saman, seier Haugland.

Som tidlegare år nyttar fleire skular, lag og organisasjonar seg av hinderløypa i for- og etterkant av hovudarrangementet. At interessa er stor for hinderløypa og arrangementet set arrangørane stor pris på og er stolte av.

– Vi har funnet ut at gardsplassen og arrangementet nok blir best om vi ikkje veks meir i talet på deltakarar. Vi setter stopp ved 250 til 300 deltakarar. Så her er det lurt å melde seg på tidleg for å sikre seg ein plass.

Komande laurdag, 31. august, er det klart for jubileumsutgåva av Over stokk og stein. Tradisjonen tru har det blitt laga nye hinder og arrangøren lovar at det eine vert ei overrasking. Jubilanten kan og vise til at kvinnene er i overtal blant deltakarane. I fjor var seksti prosent av dei som tok del kvinner.

– Vi håper spesielt på at mange barn og ungdommar melder seg på. Vi kan love ei oppleving du aldri kjem til å gløyme, og som vil bli det store samtaleemne rundt middagsbordet.