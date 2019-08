Spora rømt laks til Vartdal

Nyheiter

Fiskeridirektoratet har offentleggjort tre rapportar etter hendingar med rømt oppdrettslaks. Her er det brukt DNA-analysar for å spore kvar fisken kjem frå. Ei av desse sakene gjeld Ørstaelva, og konklusjonen er at dei rømde laksane stammer frå Vartdal Fiskeoppdrett.