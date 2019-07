Jordbærfest på Vartdal Helsetun

Nyheiter

Sommar og modne jordbær innbyd til feiring og fest, og det sørga Helsetunets venner for på Vartdal Helsetun søndag. I staden for den tradisjonelle søndagskaka med kaffe, vart det dekka til fest for bebuarane, og Helsetunets venner diska opp med jordbær, jordbærkaker, eplekake, is og vaniljesaus. Og sjølvsagt kaffe. Det er ikkje tvil om at tiltaket fall i smak, det synte både inntaket av alt det gode, og den gode stemninga rundt borda.

Sommaren er gjerne ei stillare tid for dei som bur på institusjon, og eit slikt arrangement der ein både serverer noko godt og syng kjære, kjende songar saman, er kjekt og gjer godt for oss alle.

Med oss var også Lasse Holstad som ma. song for oss: Ut mot havet – Sølvet det er seg så edelt et malm

Det er både rørande og imponerande å høyre og sjå at fleire av dei gamle song med på heile teksten. Og det varmar å sjå kor stor pris det vert sett på at ein faktisk bryr seg og gir nokre få timar av si tid ein gong i blant til dei som før oss har gitt oss så mykje!