Lengd løyve for vandrarheim

Nyheiter

Hjørundfjord vandrarheim på Bjørke får lengd driftsløyvet sitt til ut september månad i år.

Opphavleg søkte vandrarheimen om å få lengd driftsløyvet til 2024, men søknaden er revidert, og han gjeld for drift ut september månad i år.

Vandrarheimen vert allereie drive på dispensasjon, og frå før har kommunen lagt vekt på at tiltaket ikkje gjev negative konsekvensar for helse, tryggleik og tilgjenge. Det vert ikkje lagt opp til omdisponeringar av dyrka jord, og tiltaket er ikkje negativt for landbruket. Når dispensasjonen no vert lengd, vert det peika på dei tidlegare argumenta.

Fylkeskommunen og fylkesmannen har tidlegare uttalt seg negativt til å gje permanent løyve til tiltaket. Kommunen kan ikkje sjå at ei tidsavgrensa utviding av driftsløyvet gir negative regionale konsekvensar.