Kvinne frå Bergen omkom

Nyheiter

Politiet fekk melding ved 16-tida onsdag ettermiddag 17. juli, om at to kvinner var skadde ved Litledalshornet i Ørsta. Dei to var da på veg ned frå fjellet i det stein losna i området og kvinnene i 30-åra vart trefte, heiter det i ei pressemelding frå Politiet i Møre og Romsdal.

Luftambulanse og redningshelikopter sette kursen mot ulykkesstaden.

Dei to kvinnene vart frakta ut av området og til Ålesund sjukehus.

Miriam Bjelland vart seinare stadfesta omkomen. Den andre kvinna i turfølgjet, som også fekk varsla om ulykka, fekk lettare skadar og er nå utskriven frå sjukehuset, heiter det i pressemeldinga.

Politiet reknar hendingsforløpet som avklart.