– Ein kan sjå heilt vekk ifrå tiltalte si forklaring

Den tiltalte faren møtte under forhandlingane i Søre Sunnmøre tingrett og sa seg ikkje skuldig etter tiltalen. Aktor, politiadvokat Guri Falck Kristensen, la ned påstand om at faren skulle bli dømd til fengsel i eitt år og to månader. Forsvar, Jørund Knardal, la ned påstand om mannen skulle frifinnast. Søre Sunnmøre tingrett fekk spelt av avhøyr av den fornærma i saka. Ho forklarte korleis faren oppførte seg då han var sint og at ho var redd. Jenta pakka også ein sekk og tok seg til ein kjenning fordi ho var redd faren. Det har ikkje vore direkte vitne til hendingane.